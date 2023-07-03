اليونيسف تنظم دورة تدريبية حول إدارة النفايات الطبية

نظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بالتعاون مع وزارة الصحة دورة تدريبية حول الممارسات الجيدة في إدارة النفايات الطبية للرعاية الصحية.

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر مكتبها الإعلامي أنه جرى خلال المنشط التدريبي الشامل الذي استمر على مدار يومين متواصلين جمع 30 نقطة محورية من مختلف البلديات والمرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية ومنها؛ سبها، غات، مرزق، تراغن، بنت بية، تساوا.

وشمل التدريب أنشطة إدارة النفايات بما في ذلك التعريف والتصنيف والفصل والتخلص الآمن باستخدام استراتيجيات عدم الحرق، وتعزيز ممارسات إدارة النفايات، وضمان سلامة كل من البيئة والصحة العامة.