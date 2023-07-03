وزارة الشباب تبحث سبل التعاون مع دار الإفتاء الليبية 

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عُقد اجتماع بديوان وزارة الشباب في الحكومة المنتهية لبحث سبل التعاون بين وزارة الشباب ودار الإفتاء الليبية في الجانب العقائدي والديني، حيث تطرق اللقاء إلى الخطوات المتخذة للإعلان عن مدرسة بصائر الأمل 4 للخطباء الشباب والتعاون المشترك في مجال إطلاق حملات توعوية وتثقيفية.

وقالت وزارة الشباب إن هذه الخطوة جاءت في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين ورعاية الشباب ولغرض ترسيخ الهوية الإسلامية خاصة في ظل انتشار الحملات التنصيرية خلال الفترات الماضية.

وحضر الاجتماع مدراء إدارة كل من تمكين الشباب هيثم الزحاف والمؤسسات الشبابية أحمد المقطوف والمناشط الدعوية والثقافية بدار الإفتاء الليبية أسامة مبروك وعضو لجنة بصائر الأمل لطفي جمهور.