العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبدالله العقيلي أن إجمالي أعداد وفيات البعثة الرسمية الليبية خلال موسم الحج بلغ 9 حالات وفاة، مشيرا إلى وفاة حجاج تابعين لشركات خاصة دون أن يحدد عددهم.

وأشار العقيلي، في مؤتمر صحفي بثته الهيئة عبر صفحتها الرسمية، إلى أن أسباب الوفيات «ضربات الشمس، ومضاعفات عمليات جراحية كبيرة، وجلطات بشكل مفاجئ».

وعلاوة على مشاق الحج الطبيعية، فقد نوه الناطق باسم الهيئة إلى صعوبات واجهها الحجاج نتيجة «إجراءات مرورية اتخذتها السلطات السعودية، منها منع دخول الحافلات من المزدلفة إلى مخيمات منى، وإنزال حجاجنا على جسر الملك خالد، ومنه انطلق الحجاج نحو المخيم لمسافات طويلة، مما ترتب عليه معاناة العجزة وكبار السن، وتأخر الوصول».

مصير الحاجة الليبية المفقودة

أكد العقيلي استمرار التواصل مع السلطات السعودية، للبحث عن الحاجة الليبية المفقودة «برنية مصباح التابث»، لافتا إلى عدم وصول الهيئة إلى جديد بشأن فقدانها حتى اللحظة.

وقد انتهى غالبية الحجاج الليبيين من رمي الجمرات خلال أيام التشريق بين المتعجّل والمتأخّر. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد (يوم النحر)، والتي توافق 11 و12 و13 من ذي الحجة. ومن المقرر انطلاق أولى رحلات عودة الحجاج الليبيين إلى ليبيا يوم السبت المقبل، بواقع 3 رحلات يوميًا، بينما يبدأ تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء المقبل.