منظمة حقوقية: مصرع 2000 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في عرض البحر الأبيض المتوسط وقبالة السواحل الليبية جراء غرق قواربهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2000 مهاجر بحسب إحصائيات لمنظمات دولية.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أن عدد المفقودين قبالة السواحل الليبية بلغ خلال النصف الأول من العام 679 مفقود وسط تصاعد أعداد البلاغات من أهالي المفقودين وذويهم، في ظل عدم وجود أي آليه محلية في ليبيا لحصر المفقودين من المهاجرين والبحث عنهم وتلقي بلاغات أهلهم وذويهم.

كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض 418 مهاجراً في البحر، في الفترة من 18 حتى 24 من يونيو الجاري، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى مينائي طرابلس ومصراتة، لافتة إلى أن العام 2023 شهد منذ بدايته إعادة 7895 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، حتى تاريخه.