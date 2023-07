جدل بشأن “الخارطة الجديدة” التي تحدث عنها “المشري”

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن عزم مجلسي النواب والدولة إصدار خارطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف المشري في تصريحات لـ”العربية – الحدث” أمس الأحد، أن خارطة طريق إجراء الانتخابات ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين اتخابية، مشيرا إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم، وفق تعبيره.

وأوضح المشري أنه إذا رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” تسليم السلطة للحكومة الجديدة، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، مشددا على ضرورة وجوب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات، باعتبار أن الرئيس الحالي صدر بحقه حكم، وفق قوله.

وتواترت تعليقات أعضاء الأعلى للدولة على تصريحات “المشري”، حيث أوضح مقرر المجلس “بلقاسم دبرز” أن الخارطة المعنية ما تزال مجرد اقتراح.

فيما قال عضو الأعلى للدولة موسى فرج، إن هذه الخارطة لم تناقش في المجلس، ولا علم لهم بها، مرجحا أن تكون من إعداد المشري وعقيلة وهدفها واضح وهو تشكيل حكومة تقاسم للسلطة والنفوذ، على حد تعبيره.

فيما هاجمت عضو الأعلى للدولة أمينة المحجوب، رئيس المجلس قائلة إنه متفرد بالقرار والتصريحات طُرحت دون الرجوع إليهم، على حد قولها.

المصدر: العربية + ليبيا الأحرار

