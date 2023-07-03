وهيبة: المنفي تلقى دعوة من بوتين للمشاركة في قمة «روسيا – أفريقيا»

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن رئيس المجلس، محمد المنفي، تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة «روسيا – أفريقيا» المقررة في نهاية الشهر الجاري.

وقالت وهيبة في تصريحات صحفية: “القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي، والعلاقات بين ليبيا وروسيا تعود لفترة طويلة وتقليدية، وليبيا لم تتخل عن هذه العلاقة وتحرص على تعزيزها”.

وأضافت “الرئاسي يُرحب بالعودة المرتقبة لسفارة روسيا للعمل بالكامل في طرابلس، وليبيا اليوم مُنفتحة على الجميع وترحب ببناء علاقات مع الدول كافة على أساس الاحترام المتبادل، وتتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات”.