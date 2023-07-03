منتخب ليبيا في التصنيف الرابع بتصفيات كأس العالم 2026

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» جدول تصنيف مستويات المنتخبات داخل القارة السمراء، وعلى ضوئها تجرى قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

التصفيات من تسع مجموعات، وكل مجموعة بها ستة منتخبات، وتقام قرعة تصفيات كأس العالم يوم 12 يوليو الجاري، على أن تنطلق التصفيات في نوفمبر المقبل، بحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

المنتخب الوطني الليبي حل في المركز 127 في تصنيف «فيفا» الأخير عن شهر يونيو الماضي، وبناء عليه وضع «كاف» المنتخب الليبي في المستوى الرابع بتصفيات كأس العالم.

المستويات الستة بحسب «فيفا»

المستوى الأول: المغرب – السنغال – تونس – مصر – الجزائر – نيجيريا – الكاميرون – مالي – ساحل العاج.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو – غانا – جنوب أفريقيا – الرأس الأخضر – الكونغو الديمقراطية – غينيا – زامبيا – الغابون – غينيا الاستوائية.

المستوى الثالث: بنين – أوغندا – موريتانيا – كينيا – الكونغو – مدغشقر – غينيا بيساو – ناميبيا – أنغولا.

المستوى الرابع: موزمبيق – غامبيا – سيراليون – التوغو – تنزانيا – زيمبابوي – أفريقيا الوسطى – مالاوي – ليبيا.

المستوى الخامس: النيجر – جزر القمر – السودان – رواندا – بورندي – إثيوبيا – إسواتيني – بتسوانا – ليبيريا.

المستوى السادس: ليوسوتو – جنوب السودان – موريوشيوس – تشاد – ساوتومي – جيبوتي – سيشل – إريتريا – الصومال.