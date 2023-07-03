وزارة شباب الدبيبة ودار إفتاء الغرياني تجهزان لإطلاق مدرسة للخطباء الشباب

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الدبيبة، أنها تجهز بالتعاون مع دار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، لإطلاق مدرسة للخطباء الشباب.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين ورعاية الشباب، عقد اجتماع بديوان وزارة الشباب ضم كلاً من مدير إدارة تمكين الشباب هيثم الزحاف ومدير إدارة المؤسسات الشبابية أحمد المقطوف وعضو لجنة بصائر الأمل، لطفي جمهور ومدير إدارة المناشط الدعوية والثقافية بدار الإفتاء الليبية أسامة مبروك صالح”.

وأضاف البيان “تمت مناقشة العديد من المواضيع المشتركة بين الجهتين التي تعنى بشأن توعية الشباب في الجانب العقائدي والديني، أبرزها التجهيز لإطلاق مدرسة بصائر الأمل 4 للخطباء الشباب والتعاون المشترك بين الطرفين لإعداد حملات توعوية وتثقيفية تهدف لترسيخ هويتنا الإسلامية خاصة مع انتشار الحملات التنصيرية التي أستهدفت شبابنا خلال الفترات الماضية”.