إصابة 30 شخصا بتسمم غذائي في بني وليد

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إصابة 30 شخصا بحالات تسمم في بني وليد نتيجة تناول وجبة سريعة من أحد المطاعم بالمدينة.

وبين مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بني وليد تلقى بلاغا بإصابة عدد 30 حالة بالتسمم بعد تناولهم وجبة سريعة (سندوتشات طابونة) بالدجاج أدت لإصابتهم بآلام في المعدة نتيجة للتسمم.

وتوجه مفتشوا المكتب رفقة النيابة العامة لعين المكان ومنهُ إلى مستشفى بني وليد العام حيث اتفقت أقوالهم جميعا على تناول هذه السندويتشات وتم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة.