المشري: نحن مقبلون على مرحلة ستكون أفضل من الماضي

الوطن| رصد

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري إن سياسة الإقصاء والإبعاد والتفرد أثبتت فشلها طيلة السنوات الماضية.

وأضاف خلال مشاركته في ملتقى معايدة “لمة وطن” بمضافة أبو صرة، أن بلادنا أصبحت تعاني إما من التدخل الأجنبي أو من شح الموارد رغم غناها.

“ما كان في الفترات الماضية من انقسامات في بلدنا طال أثرها كل مناحي الحياة ولمس كل المواطنين غربًا وشرقًا وجنوبًا.”وفق المشري

وتابع” للأسف رأينا في عيد الأضحى كثير من العائلات الليبية التي لا تمتلك ما تشتري به أضحيتها”.

وأشار أن النزاع في ليبيا وإن كان طابعه طابع سياسي إلا لم الوطن وإعادته يعتمد على العامل الاجتماعي والمشائخ والقبائل منوهاً أن ما حدث في بلادنا من انقسامات وحروب لابد أن تتوقف مهما كانت أسبابها وأن نسير في طريق بناء ليبيا.

ولفت أنه في يوم من الأيام كانت جريمة كبيرة أيجلس أعضاء النواب والدولة معًا.

وختم” نحن مُقبلون على مرحلة ستكون أفضل من الماضي فليبيا لن تُبني إلا بكل الليبيين ولكل الليبيين ونحن مستهدفون حتى من بعض الدول التي نحسبها صديقة وشقيقة.”