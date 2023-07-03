أمن بنغازي: استرجاع مركبات مسروقة لجمعية الهلال الأحمر 

قالت مديرية أمن بنغازي إن “قسم البحث الجنائي” استرجع مركبات آلية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي وتم تسليمها لموظفين بالجمعية.

بحسب بيان المديرية، حضر إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مُفوض جمعية الهلال الأحمر الليبي مصحوباً بكتاب رئيس جمعية الهلال الأحمر وتقدم بشكواه ضد ثلاثة أشخاص قاموا بإستلام مركبات آلية من قبل الجمعية لتسهيل مهامهم وعندما طلبت الجمعية منهم إرجاع هذه المركبات رفضوا تسليمها.

وأصدر رئيس قسم البحث الجنائي تعليماته بالبحث والتحري واستدعاء كل الأشخاص الذين رفضو التسليم واستلام المركبات منهم وبالفعل تم استجلاب الأشخاص سالفي الذكر والمركبات التي استولوا عليها وإعترفوا بما نسب إليهم وأحيلو إلى النيابة العامة.