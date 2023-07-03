الزرقا: فرص المسؤولين السابقين بحكومات ما بعد فبراير 2011 في العودة بالانتخابات محدودة

رأى عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، أن فرص المسؤولين السابقين بحكومات ما بعد فبراير 2011 في العودة عبر بوابة الانتخابات ستكون محدودة للغاية.

وقال الزرقا، في تصريحات صحفية: “فرص الشخصيات التي لم تتولَّ أي منصب رسمي بالسابق وتملك مشاريع سياسية جيدة وقادرة على إقناع الناخبين بها أكبر بكثير من غيرهم، فالجميع لا يتذكر لوزراء حكومات ما بعد فبراير 2011 إلا فشلهم في الاضطلاع بالمسؤولية”.

وأضاف “شبهات الفساد التي أحاطت تقريباً بكافة الوزارات، أسهمت في تأكّل شعبية هؤلاء الوزراء وكبار المسؤولين، فبعض هؤلاء المسؤولين وبخاصة قدم مزايا واسعة لقادة وعناصر التشكيلات المسلحة لتفادي البطش به أو تفادي التعرض لأبنائه، وعدم رضا الشارع الليبي عن الأداء العام لحكومات ما بعد فبراير 2011 انعكس سلبياً على تقييم وزراء تلك الحكومات وانطبع بذاكرة المواطنين”.

وتابع “ما مرت به ليبيا من صراعات سياسية ومسلحة لم يتح لعدد من الوزراء والمسؤولين تقديم جهد مُرضٍ ومقبول للشارع، هذه الصراعات أدت لاستنزاف شعبية البعض منهم وسرعان ما تم تناسي أي أدوار ومواقف قاموا بها في سنوات سابقة على تقلدهم لمناصبهم التي طالما كانت محل تقدير وإشادة”.