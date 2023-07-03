القضاء التونسي يؤجل محاكمة رجل أعمال ليبي ضُبط بحوزته 15 كيلو جرام من الذهب

أجل القضاء التونسي، محاكمة رجل أعمال ليبي ضُبط بحوزته 15 كيلو جرام من الذهب، في مطار قرطاج.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإن رجل الأعمال كان ينتوي التوجه بكمية الذهب التي بحوزته إلى تركيا، في مارس 2022م.

فيما طلب محامي رجل الأعمال تأجيل القضية، لإعداد وسائل الدفاع، فقررت المحكمة تأجيلها لجلسة أكتوبر المقبل للمحاكمة.

وأوضحت وسائل الإعلام التونسية، أن محاولة تهريب كمية الذهب المذكورة تمت بمساعدة شخص ليبي ثان، وفرد أمن تابع لإدارة شرطة الحدود بمطار قرطاج، وشخص تابع للخطوط الجوية التونسية، وصاحب مكتب صرافة.