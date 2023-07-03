بوتين يدعو رئيس المجلس الرئاسي الليبي للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن رئيس المجلس، محمد المنفي، تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة روسيا – أفريقيا المقررة في نهاية الشهر الجاري.

وأضافت وهيبة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي، والعلاقات بين ليبيا وروسيا تعود لفترة طويلة وتقليدية، وليبيا لم تتخل عن هذه العلاقة وتحرص على تعزيزها.

وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي يُرحب بالعودة المرتقبة لسفارة روسيا للعمل بالكامل في طرابلس، وأن ليبيا اليوم مُنفتحة على الجميع وترحب ببناء علاقات مع الدول كافة على أساس الاحترام المتبادل، وتتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات.

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