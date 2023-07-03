نورلاند: توزيع عائدات النفط الليبية إحدى القضايا الكامنة وراء الصراع

الوطن| رصد

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريشارد نورلاند، أن القضية المهمة المتعلقة بكيفية توزيع عائدات النفط الليبية إحدى القضايا الكامنة وراءالصراع.

وقال نورلاند إن الولايات المتحدة بدأت بدعم الجهود لإنشاء آلية لإدارة الإيرادات النفطية تتسم بالشفافية والمساءلة.

وأضاف أنه لطالما اعتقدنا وقلنا أن الليبيين فقط هم من يمكنهم تقرير هذا الأمر ، وأنه لا ينبغي لأي جهات أجنبية السيطرة عليها.

وتابع نورلاند أنه سعيد لأن تعليقاته الأخيرة أثارت مثل هذا النقاش المفيد بين القادة الليبيين.

هذا وشجع القادة الليبيين على التوصل إلى اتفاق، ومعالجة المخاوف المهمة والمشروعة بشأن الفساد، والتأكد من أن العائدات الهائلةالمتراكمة من إنتاج النفط المستمر في ليبيا تعود بالفائدة على جميع الليبيين.