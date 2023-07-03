المبعوث الأمريكي: تصريحاتي الأخيرة بشأن عائدات النفط أثارت نقاشاً مفيداً

اعتبر المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند، أن تصريحاته الأخيرة بشأن توزيع عائدات النفط الليبية، أثارت نقاشاً مفيداً بين القادة الليبيين.

وقال المبعوث الأمريكي عبر “تويتر”: كانت القضية المهمة المتعلقة بكيفية توزيع عائدات النفط الليبية واحدة من القضايا الكامنة وراء الصراع في ليبيا، لذلك يسعدني أن تعليقاتي الأخيرة أثارت مثل هذا النقاش المفيد بين القادة الليبيين”.

وأضاف المبعوث الأمريكي:” لقد دأبت الولايات المتحدة على دعم الجهود لإنشاء آلية لإدارة الإيرادات تتسم بالشفافية والمساءلة، واعتقدنا وقلنا أن الليبيين فقط هم من يمكنهم تقرير هذا الأمر، وأنه لا ينبغي لأي جهات أجنبية السيطرة عليها”.

وتابع المبعوث الأمريكي:” لقد لاحظنا تقدمًا حقيقيًا بين المؤسسات ذات الصلة بشأن هذه المسألة في الأيام الأخيرة ونشجع القادة على التوصل إلى اتفاق”.

ولفت المبعوث الأمريكي، إلى أن هذه فرصة لبناء الثقة، ومعالجة المخاوف المهمة والمشروعة بشأن الفساد”.

وشدد المبعوث الأمريكي، على ضرورة التأكد أن العائدات الهائلة المتراكمة من إنتاج النفط المستمر في ليبيا تعود بالفائدة على الجميع.

واختتم المبعوث الأمريكي تغريدته قائلاً:” أرحب بفرصة تبادل وجهات النظر مع القادة الليبيين حول هذا الجانب المهم من مستقبل ليبيا”.

دعا نورلاند، يوم الجمعة الماضي، الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين، على حد تعبيره.