هيئة الحج تعلن وفاة حاجة جديدة بمكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وفاة الحاجة فاطمة محمد خصيب بمشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

وأكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الحاجة فاطمة التي توفيت أمس الأحد من المجموعة رقم (122).

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبد الله العقيلي أكد أن عدد الحجاج الليبيين المتوفين بلغ تسعة حجاج مؤكدا وجود حالات وفاة أخرى لحجاج آخرين جاءوا عن طريق شركات خاصة، دون تحديد عددهم.

وبين العقيلي أن الوفيات حدثت لثلاثة أسباب هي ضربات الشمس ومضاعفات عمليات جراحية كبيرة والجلطات.