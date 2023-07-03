الدبيبة: حكومتي تولي أهمية قصوى لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي

أعلن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن أولوية حكومته، هي تمكين المواطنين من الاستفادة من العائدات النفطية، مشيرا إلى أن حكومته تولي أهمية قصوى لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي.

وبحث الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، خطة زيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.

وقال الدبيبة، خلال اجتماعه مع بن قدارة، في بيان نشر عبر منصة «حكومتنا»، التي يديرها وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة المؤقتة، وليد اللافي: “يجب توحيد جهود مؤسسات الدولة لصالح قطاع النفط والغاز لزيادة الإنتاج

وأضاف “حكومتي تولي أهمية قصوى لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي، كما أن أولويتنا تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية”.