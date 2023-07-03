«التومي» يبحث مع «أعيان الزاوية» انتخاب المجلس البلدي

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، بدر الدين التومي، مع أعيان وحكماء من مدينة الزاوية، مسألة انتخاب المجلس البلدي.

وقال بيان صادر عن حكومة الدبيبة: “اجتمع التومي مع أعيان الزاوية بناء على تعليمات الدبيبة، لمناقشة شؤون البلدية، وأبرزها مسألة انتخاب المجلس البلدي”.

وقال البيان “شدد المجتمعون، على ضرورة وجود توافق داخلي بالبلدية لتنفيذ الانتخابات، وأن ينظر في طبيعة وتركيبة اللجنة الفرعية بما يضمن تنفيذ الانتخابات على أكمل وجه”.

وأضاف “اتُّفق خلال الاجتماع، على تشكيل فريق عمل مختص من أهالي الزاوية يتولى تحديد الأولويات والمختنقات تمهيداً لعقد اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية، إضافةً إلى تشكيل فريق مساند تكون مهمته تذليل المعوقات التي قد تواجهها أثناء التنفيذ، وتطرق الاجتماع، إلى المشروعات التنموية، والمختنقات التي تعاني منها البلدية”.