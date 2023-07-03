وهيبة: المنفي تلقى دعوة للمشاركة في قمة روسيا أفريقيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن الرئيس محمد المنفي، تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة روسيا – أفريقيا المقررة في نهاية الشهر الجاري.

وبينت وهيبة بحسب وكالة “سبوتنيك” أن القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأعربت وهيبة عن ترحيب المجلس الرئاسي الليبي بالعودة المرتقبة لسفارة روسيا للعمل بالكامل في طرابلس، وشجعت جميع البعثات على العمل من هناك، وأكدت أن العلاقات بين ليبيا وروسيا تعود لفترة طويلة وتقليدية، وأن ليبيا لم تتخل عن هذه العلاقة وتحرص على تعزيزها.

وأوضحت وهيبة، أن قبول أوراق اعتماد السفير الروسي إيدار أغانين، من قبل رئيس المجلس الرئاسي يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشارت وهيبة إلى أن العودة المرتقبة للسفارة الروسية للعمل بالكامل في طرابلس، تعكس اهتمام الدول الصديقة والشقيقة بتعزيز استقرار ليبيا، وأن روسيا تربطها بليبيا علاقات تعاون وطيدة في مجالات مهمة.

واعتبرت وهيبة أن ليبيا اليوم منفتحة على الجميع وترحب ببناء علاقات مع الدول كافة على أساس الاحترام المتبادل، وأنها تتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات.