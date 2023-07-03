بعد ظهوره باكيا بفيديو حصد ملايين المشاهدات.. الليبي إسماعيل يُبشّر بحجة جديدة مع والده مجانا

نشر المصور السعودي عبد العزيز بخش مقطع فيديو جديدا عبر حسابه على “تيك توك” ظهر فيه مع شاب ليبي كان قد حصد ملايين المشاهدات عند ظهوره باكيا بسبب فراقه لمكة بعد أن أنهى مناسك الحج.

وأبلغ بخش الشاب الليبي إسماعيل بأن أحد الخيرين قد أصر على التكفل بمصاريف قدومه للحج مجددا العام المقبل مع والده، استجابة لرغبته.

وعلى الفور، اتصل إسماعيل بوالده ليبشره، ثم أجهش بالبكاء مجددا بعد أن وجه المصور له سؤالا حول سبب إصراره على اصطحاب والديه معه في الرحلة.

وأجاب الشاب على سؤال المصور قائلا “هم كبّروني، وأضعف الإيمان وأبسط مقابل أقدمه لهم أن اصطحبهم للحج” بعدها احتضن إسماعيل والدته التي أخذت تدعو لأولادها.

وفي الفيديو الذي حصد قرابة 6 ملايين مشاهدة، سأل المصور إسماعيل “شو (ما) شعورك وأنت تودع مكة” فأجاب باكيا “أريد العودة. الحمد لله جبت (اصطحبت) أمي، وإن شاء الله السنة الجاية (القادمة) حنجيب (أصطحب) أبوي (والدي)”.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي