التعليم توجه بالالتزام بجملة معايير لتلبية الجوانب التَّربوية والنَّفسية للمُتعلِّمين

وجه وكيل وِزارَة التعليم للشؤون التَّربوية مسعودة الأسود مراقبو التربية والتعليم بالتَّقيد بجملة من ِالمعايير التي تُلبِّي الجوانب التَّربوية والنَّفسية للمُتعلِّمين.

ودعا وكيل الوزارة في خطاب موجه لمراقبي التربية والتعليم إلى أن يشتمل كل فصل دراسي على عدد من التلاميذ تقدير نجاحهم متنوع بين ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول والتلاميذ المعيدين حسب النسبة العددية لكل تقدير.

وحث وكيل الوزارة على مراعاة عدم تجميع التلاميذ البارزين في الأنشطة المدرسية الموهوبين في فصل دراسي واحد ودمج التلاميذ الذين لديهم صعوبات معينة في التعلم ومشكلات انفعالية أو سلوكية مع التلاميذ الأسوياء.

ودعا وكيل الوزارة إلى إعطاء الفرصة للتغيير من فصل دراسي إلى فصل دراسي خلال أسبوع واحد وتحت إشراف مكتب الخدمة الاجتماعية عن طريق التبادل بحيث لا يؤثر على مستوى الفصول الدراسية وحسب النسبة العددية للفصول.

وطالب وكيل الوزارة إلى عدم فصل الذكور عن الإناث بتلاميذ الحلقة الأولى في المدارس المختلطة وتوزيعهم وفق نسب عددية متساوية كما حثت على فصل التلاميذ الذكور عن التلاميذ الإناث في فصول مستقلة داخل المدرسة ووفق تسب عددية متساوية في الفصول الدراسية وعدم تركيز أبناء المعلمات والإداريين وأقاربهم في فصول مستقلة.