نورلاند: لاحظنا تحقيق تقدم حقيقي في ملف “توزيع عائدات النفط”

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”؛ إن المؤسسات المتعلقة بتوزيع الإيرادات المالية في ليبيا حققت تقدمًا حقيقيا بشأن هذه المسألة في الأيام الأخيرة.

وشجع نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية، القادة الليبيين للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، باعتبار أن ملف توزيع عائدات النفط هو أحد الملفات الكامنة وراء الصراع في البلاد، على حد قوله.

وأكد نورلاند أن الليبيين وحدهم فقط، المخولون بتقرير هذا الأمر، مؤكدا على أنه لا ينبغي لأي جهة أجنبية التدخل في هذا الملف، واستغلال التقدم المحقق مؤخرا لبناء مزيد من الثقة، بحسب تعبيره.

ورحب نورلاند بتبادل وجهات النظر مع القادة الليبيين حول هذا الجانب الذي وصفه بـ “المهم” من مستقبل ليبيا، معربا عن دعمه للقاءات الأخيرة التي أثارت هذا الملف بين القادة الليبيين.

وقال نورلاند إن واشنطن لا تزال تدعم باستمرار جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية وغيرهم، لوضع آلية شفافة وقابلة للمساءلة للتصرف في الإيرادات، بحسب تعبيره.

وأشار نورلاند إلى أهمية معالجة المخاوف المهمة والمشروعة بشأن الفساد، والتأكد من أن عائدات النفط الذي يتدفق بشكل مستمر في ليبيا يعود بالفائدة على جميع الليبيين، وفق وصفه.

المصدر: السفارة الأمريكية لدى ليبيا

