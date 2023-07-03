المبعوث الأمريكي: توزيع إيرادات النفط أحد أسباب الصراع في ليبيا

أكد مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن مسألة كيفية توزيع إيرادات النفط، هي إحدى المسائل المتسببة في الصراع في ليبيا.

وقال المبعوث الأمريكي عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر اليوم الاثنين إن تعليقاته الأخيرة حول توزيع إيرادات النفط قد أثارت نقاشاً مفيداً بين القادة الليبيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم باستمرار جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وغيرهم لوضع آلية شفافة وقابلة للمساءلة للتصرف في الإيرادات.

وتابع: كنا ولا نزال دائما نؤمن ونصرح بأن الليبيين وحدهم القادرون على تقرير هذا الموضوع وأنه لا ينبغي لأي جهات أجنبية السيطرة عليه.

وأستطرد: لقد لاحظنا تقدماً حقيقياً حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة بين المؤسسات ذات الصلة ونحن نشجع القادة على التوصل إلى اتفاق.

ولفت إلى أن هذه فرصة لبناء الثقة ومعالجة المخاوف المهمة والمشروعة بشأن الفساد وضمان أن الإيرادات الضخمة التي تتراكم من انتاج ليبيا المستمر للنفط تعود بالفائدة على كل الليبيين.

وعبر المبعوث الأمريكي عن ترحيبه بفرصة تبادل وجهات النظر مع القادة الليبيين حول هذا الجانب المهم من مستقبل ‎ليبيا.

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وكان المبعوث الأمريكي وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، نشر تغريدة دعا فيها القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.

كما دعا نورلاند، الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين.