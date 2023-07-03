العامة للكهرباء تستكمل العمل بخط “شمال بنغازي -سي فرج”

الوطن| رصد

استكمل عمل خط نقل الطاقة شمال بنغازي – سي فرج، جهد 400 ك.ف، من قبل الشركة العامة للكهرباء، المتوقف منذ فترة طويلة، نظراً لأهميته القصوى في الرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية وتحسين أداء عملها ، يتواصل العمل على استكمال آخر برجي شد بعد أنتم فك وتغيير الأسلاك لعدد من الأبراج، بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

حيث سيتيح العمل إمكانية نقل الطاقة من محطة توليد الشمال إلى سي فرج جهد 400/220 ك.ف للمحافظة على استقرارية الشبكةبالمنطقة .