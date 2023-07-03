معزب: من المفترض تغيير جهاز مفوضية الانتخابات كل دورة ضمانا للشفافية

أعلن عضو مجلس الدولة محمد معزب، أنه من المفترض أن كل دورة انتخابية يتم تغيير جهاز المفوضية العليا للانتخابات للشفافية العملية، مشيرا إلى أن الدائرة الدستورية لن تقول كلمتها في التعديل الدستوري قبل ثلاثة أشهر من الآن.

وقال معزب، في تصريحات صحفية: “الخط العريض لخارطة الطريق التي سبق إقرارها من مجلس الدولة تنص على إصدار القوانين الانتخابية أولاً ثم بعد ذلك ينظر في مسألتي الحكومة والوظائف السيادية، والدائرة الدستورية لن تقول كلمتها في التعديل الدستوري قبل ثلاثة أشهر من الآن”.

وأضاف “هناك محاولة لاستباق حكم القضاء بتشكيل حكومة جديدة واستكمال تعيين باقي الوظائف القيادية والأمر مرهون بموافقة أعضاء مجلسي النواب والدولة”.

وتابع “ترتيب المراحل أن يكون أولا إصدار القوانين الانتخابية بعد ذلك ينظر هل نحن في حاجة إلى ترميم أو تعديل الحكومة الحالية أو إنشاء حكومة جديدة”.