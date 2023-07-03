العرفي: قد يعفى دومة من منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان بسبب تصرفاته الفردية

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أن القضاء قال كلمته ببطلان قرار استحداث المحكمة الدستورية، وأنهى المسألة برمتها.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “من المرجح أن يعقد المجلس جلسة في بنغازي أو الزنتان وفق طلب مقدم من النائب عبدالسلام نصية”.

وأضاف “نؤكد على استمرار مطالبنا بسحب وإلغاء القرارات التي أصدرها مجلس النواب في الجلسة غير المعلنة برئاسة النائب الثاني مصباح دومة، وقد يعفى النائب الثاني من منصبه بسبب التصرفات الفردية المبنية على المصالح الشخصية”.