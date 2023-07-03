وزير التعليم الليبي: الكتاب المدرسي وصل بالكامل والدراسة تبدأ 3 سبتمبر

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الليبية موسى المقريف، وصول الكتاب المدرسي كاملاً إلى مخازن الوزارة، وأن العام الدراسي الجديد سيكون في موعده ولأول مرة والمقرر في الـ3 من سبتمبر المقبل.

وقال المقريف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن نتائج امتحانات مرحلة التعليم الأساسي ستعلن خلال منتصف الأسبوع الجاري بعد التأكد من النسب النهائية.

وأشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية أجريت موحدة ولأول مرة منذ سنوات وانضمت إلى امتحانات الشهادة الثانوية الموحدة.

ولفت المقريف إلى أن الوزارة ستبدأ في إصدار نتائج الشهادة الثانوية، بعد فرز الأوراق ومطابقة النتائج والتأكد من سلامتها من أي عيوب تلغيها.

وعن المحالين بتهمة “الغش” أشار المقريف إلى أن الوزارة ستطبق العقوبة المقررة عليهم وفق اللوائح، مضيفا أن المتورطين في حالات الغش أغلبهم موقوفون عن العمل أو داخل السجون أو قيد التحقيق، على حد قوله.

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