رغم إنفاق حكومته عائدات النفط.. الدبيبة يشدد على أهمية تحقيق الشفافية في الإنفاق الحكومي

الوطن| رصد

شدد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، على أهمية تحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن أولوية حكومته هي تمكين المواطنين من الاستفادة من العائدات النفطية، في جميع مناطق البلاد.

وأكد الدبيبة خلال اجتماع مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة كافة، لصالح قطاع النفط والغاز، وذلك لزيادة الإنتاج، وضرورة تحقيق مبدأ الإفصاح عن المصروفات التشغيلية والتموينية للقطاع النفطي.

وبحث الطرفان خطة المؤسسة بزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.