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الدبيبة: الحكومة تولي أهمية تحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، على ضرورة تحقيق مبدأ الإفصاح عن المصروفات التشغيلية والتموينية للقطاع النفطي.

وأكد الدبيبة خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على إيلاء حكومة الوحدة الوطنية أهمية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي.

ونوه رئيس الحكومة بأنّ أولوية الحكومة تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية.

وأكد الدبيبة على ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة كافة لصالح قطاع النفط والغاز بغية زيادة الإنتاج.

وبحث الاجتماع خطة المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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