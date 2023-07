المونيتور: عقوبات أمريكية تستهدف شركات إماراتية مرتبطة بمجموعة “فاغنر” قد تؤثر على عملياتها في ليبيا

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 شركات إماراتية وفرد واحد على صلة بمجموعة “فاغنر” الروسية.

وذكرت وزارة الخزانة أن إحدى الشركات مقرها دبي، تعمل في مجال توزيع السلع الصناعية، إلى جانب شركة أخرى مقرها دبي تعمل في الذهب والألماس، وأن من يسيطر عليها، هو قائد فاغنر “يفغيني بريغوجين”

وقال خبراء لصحيفة “المونيتور” إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا على الشركات الإماراتية قد تؤثر على وجود مجموعة “فاغنر” الغامض في ليبيا.



وفي عام 2020، قالت وكالة الاستخبارات الأمريكية إن الإمارات قد تكون بمثابة مصدر تمويل لشركة “فاغنر” رغم نفي أبوظبي هذه الاتهامات.

وأوضح المحاضر في كلية الدراسات الأمنية في جامعة “كينغس كوليج” أندرياس كريج أن مجموعة “فاغنر” انشأت مجموعة شركات خارج الحدود بعد أن بدأت عملياتها في ليبيا، وذلك لخلق مصادر تمويل مستقلة عن الكرملين.



من جانبه، ذكر الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط أنطون مارداسوف، أن الإمارات ومجموعة “فاغنر” الروسية ليس لهما علاقة مباشرة فيما يتعلق بالملف الليبي، سوى دفع الأموال والذي كان يجرى عبر واسطة خليفة حفتر.

المصدر: صحيفة المونيتور البريطانية

