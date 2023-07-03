“دبيبة” يبحث مع “بن قدارة” خطة زيادة إنتاج النفط الليبي وتوزيع إيراداته

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين، اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن الاجتماع بحث خطة المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.

وأكد دبيبة ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة كافة لصالح قطاع النفط والغاز بغية زيادة الإنتاج، وضرورة تحقيق مبدأ الإفصاح عن المصروفات التشغيلية والتموينية للقطاع النفطي.

وشدد دبيبة على إيلاء حكومة الوحدة الوطنية أهمية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أولوية الحكومة تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية.

Trending سفير إيطاليا الجديد يؤكد دعم بلاده لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا