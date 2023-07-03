النيهوم: الاستحقاقات أصبحت شعارات تختبئ وراءها المصالح الخاصة في خضم الصراعات

الوطن| رصد

قال الناشط السياسي أشرف النيهوم، إن الاستحقاقات تداخلت بسبب مصالح القادة والمتنفذين في مفاصل الحكم، فمطلب توحيد أو تغيير الحكومات استحقاق ضروري لن تجري الانتخابات إلا به.

وأضاف النيهوم أن ما يحدث، الاستحقاقات أصبحت شعارات تختبئ وراءها المصالح الخاصة في خضم الصراعات، فتلتقي مصالح عقيلة صالح والمشري حيناً، وتفترق حيناً آخر.

وتابع منذ مدة طالب المشري وصالح بحكومة بديلة وكان شعارهما إنهاء الانقسام الحكومي، والآن شعارهما حكومة تشرف على الانتخابات، وفي سبيل فرض هذا الهدف ضغطا على لجنة 6+6 ليكون بنداً في القوانين الانتخابية، بمعنى شرط من شروط إجراء الانتخابات.

واعتبر أن مساعي المشري وصالح الجديدة تؤشر على خطوة أخرى لفرض مطلب تغيير الحكومة مرة أخرى.

ويرى النيهوم أنه إذا نجح مجلسا الدولة والنواب في فرض خطتهم، فإنهما سيتمكنان من إقصاء خصم عنيد كالدبيبة والسيطرة على مواردالدولة.