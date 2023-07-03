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المريمي: الحديث يدور حول الحجز الإداري على إيرادات النفط ونورلاند معلوماته غير دقيقة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن معلومات المبعوث الأمريكي، ريتشارد نورلاند، غير دقيقة لأنه تحدث عن إيقاف النفط، ولكن الحديث يدور حول الحجز الإداري على الإيرادات.

وقال المريمي، في تصريحات تلفزيونية: “حكومة الدبيبة تعبث بالثروات الليبية، لذلك نطالب بالتوزيع العادل لها”.

وأضاف “اللجنة النيابية لتوزيع إيرادات النفط ستكون مُشكلة من مجلس النواب ومؤسسة النفط ووزارة المالية وجهات أخرى لها علاقة بتوزيع الإيرادات النفطية”.

وتابع “معلومات المبعوث الأمريكي غير دقيقة لأنه تحدث عن إيقاف النفط، ولكن الحديث يدور حول الحجز الإداري على الإيرادات النفطية من خلال القضاء الليبي، الليبيون يريدون الحفاظ على إيراداتهم النفطية من عبث الدبيبة من خلال حجز إداري قضائي عليها حتى يتم التوزيع العادل لها”.

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صحيفة الساعة 24

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