ارتفاع وفيات حجاج بيت الله الحرام إلى 10 حالات

ارتفعت حصيلة وفيات حجاج بيت الله الحرام إلى 10 حالات، بحسب آخر إعلان للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

وأفادت الهيئة في آخر تعميم لها، بوفاة الحاجة “فاطمة خصيب” داخل مستشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، دون توضيح أسباب الوفاة.

وكانت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة 5 حجاج في يوم واحد لأسباب متعددة.

وبلغ العدد الكلي للحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة 8 آلاف و150 حاجا وحاجة.

الجدير بالذكر أن الحاجة “برنية الثابت” لا تزال مفقودة منذ ما يزيد عن أسبوعين، في حين تؤكد الهيئة أن أعمال البحث عنها لاتزال مستمرة.

المصدر: الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

