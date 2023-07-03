في رسالة للمشير “حفتر”.. “الزادمة” يؤكد وقوف أهالي فزان صفاً واحداً حول القيادة العامة للقوات المسلحة

الوطن| رصد

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة، الوقوف الكامل لأهالي فزان صفًا واحدًا حول القوات المسلحة الليبية وقيادته للسير بليبيا إلىالأمام والازدهار.

وقال الزادمة،“اسمحوا لنا ونحن نقود جهود التنمية والإعمار في الجنوب أن نؤكد لكم أن أهل فزان وقد احتكموا للتاريخ والمواقف لن يخذلوا القوات المسلحة الليبية ولن يسمحو لأي مساوماتٍ سياسية محلية أو أجنبية أن تعيد عقارب الساعة للوراء“.

وجاء ذلك في رسالة وجهها الزادمة إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك،أشاد فيها الزادمة بدور القوات المسلحة الليبية في تأمين الحدود الجنوبية ومحاربة الارهاب والقضاء على مظاهر الجريمة وأعمالالحرابة والسطو.

واختتم الزادمة رسالته قائلًا ،“نشّد على ايديكم أن يستمر دعم ومساندة القيادة العامة لاستقرار الجنوب حتى يعم السلام والاستقرار كافةربوع ليبيا الحبيبة“.