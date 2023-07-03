حفتر يشدد على تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية ويمنحها حتى نهاية أغسطس لإنجاز مهامها

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شدد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين على ضرورة تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية خلال المدة القليلة القادمة.

وأضاف حفتر في كلمة خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية :”تلقينا مئات المذكرات و المراسلات من مختلف المناطق الليبية للمطالبة بتشكيل هذه اللجنة”.

وأكد القائد العام أنه إذا تعذر عمل اللجنة لأي سبب كان فسيكون لأبناء الشعب الليبي من جميع المناطق في الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط.

وتابع حفتر :”سيتم منح اللجنة العليا مهلة لإنجاز أعمالها في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس القادم من العام الجاري، وعلى القوات المسلحة أن تكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد”.

وأفاد القائد العام :”المراهنة على الجيش في إعادة هيبة الدولة الليبية و استقرارها و دعمه للقضايا العادلة و التزامه بمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول”.

وأضاف حفتر :”جيشنا هو المدافع عن حلم بناء دولة ليبيا الديمقراطية الموحدة ومكافحة جميع الفساد مع تطوير قدرات قواتنا المسلحة وفق منظور الاحترافية”.

وأشار إلى أن القيادة العامة تقوم بواجباتها الوطنية بإمكانيات محدودة جدا في ظل استمرار الحظر الدولي الظالم على تسليح قواتنا.