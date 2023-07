فرارا من الحرب.. عائلات سودانية تنزح إلى جنوب ليبيا عبر تشاد

أفاد عميد بلدية الشرقية في الجنوب امحمد العربي، بنزوح أكثر من 130 عائلة سودانية إلى منطقة “أم الأرانب” بالبلدية.

وذكر العربي في تصريح لليبيا الأحرار، أن العائلات دخلت ليبيا عبر تشاد، وأن من بين النازحين نساء وأطفال وكبار في السن، مشيرا إلى أن الوضع مأساوي، على حد تعبيره.

ونبه العربي إلى عدم توفر المستلزمات التي تقدم للنازحين مثل الأغطية وغيرها من الاحتياجات، وأنهم لا يملكون أي تصور للتعامل مع هذا الوضع.

وتابع العربي أنهم سيجرون اجتماعا طارئا غدا في مقر البلدية لمحاولة وضع تصور للتعامل مع الظرف الحالي، مؤكدا أن الأعداد لا زالت في ازدياد.

وأضاف العربي أن النازحين السودانيين يرغبون في التوجه نحو المناطق الشمالية مثل طرابلس، لتخوفهم من عدم استقرار الوضع الأمني بالجنوب، بحسب قوله.

