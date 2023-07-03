رئيس المؤسسة الليبية للإعلام: الحكومة المكلفة ماضية في فرض حارس قضائي على إيرادات النفط

قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، محمد بعيو، إن ما صفها بـ “حكومة الأمر الواقع”، التي تسيطر على طرابلس، تستحوذ على الموارد وتنفقها كيفما تشاء دون عدالة، في إشارة منه لحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف بعيو في تصريحات تلفزيونية: “الحكومة الشرعية مسؤولة عن إعادة الأمور إلى نصابها وتوزيع الثروات بشكل عادل، فهي ماضية في فرض حارس قضائي على إيرادات النفط الليبي، لتوزيع ثروات الليبيين بشكل عادل”.

وتابع: “مسألة توزيع إيرادات النفط نعتبرها وجودية، وتتعلق بالعدالة في ليبيا، عكس الظلم الحادث الآن، وهي من القضايا الرئيسية في الصراع الليبي السنوات الأخيرة، والكثير من الليبيين بدون مياه أو علاج، والدبيبة ومصرف ليبيا المركزي يركزون إنفاقهم على مناطق بعينها”.

وقال: “المجتمع الدولي فرض علينا سلطات وحكومات خلال السنوات الماضية، تعمل على تعميق المركزية المقيتة، ونحن أمام سيطرة عصابة فاسدة وهذا ليس سبا ولا شتما”.

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