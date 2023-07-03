المشير حفتر: المصرف المركزي ارتكب جرائم في الاعتمادات المستندية وأهدار المليارات

الوطن/رصد
أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل. مشيراً إلى أن تقارير الرقابة الإدارية والمالية في طرابلس كشفت فسادا صادما في كافة المؤسسات العامة، و إهدار أكثر من 200 مليار دينار ليبي خلال سنتين
وأضاف المشير إلى أن المصرف المركزي ارتكب جرائم في الاعتمادات المستندية وأهدر المليارات، إضافة اإلى أن المنطقة الشرقية لم تمنح سوى 7% من الاعتمادات و لم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على نسبة 2% من مجموع هذه الاعتمادات المستندية.
كما شدد على وجوب تشكيل لجنة لمتابعة الترتيبات المالية تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على أدارة المال العام بطريقة عادلة على كافة ربوع البلاد قبل نهاية شهر أغسطس القادم ومباشرة أعمالها المطلوبة
ونوه في حال تعذر إنطلاق عمل هذه اللجنة لأي سبب فسيكون أبناء الشعب الليبي ومن جميع المناطق والمدن في الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط.
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