المشير حفتر: المصرف المركزي ارتكب جرائم في الاعتمادات المستندية وأهدار المليارات

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل. مشيراً إلى أن تقارير الرقابة الإدارية والمالية في طرابلس كشفت فسادا صادما في كافة المؤسسات العامة، و إهدار أكثر من 200 مليار دينار ليبي خلال سنتين

وأضاف المشير إلى أن المصرف المركزي ارتكب جرائم في الاعتمادات المستندية وأهدر المليارات، إضافة اإلى أن المنطقة الشرقية لم تمنح سوى 7% من الاعتمادات و لم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على نسبة 2% من مجموع هذه الاعتمادات المستندية.