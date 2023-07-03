يواجه الإرهاب وتجار البشر والمخدرات..حفتر: الجيش الليبي يسيطر على أكثر من ثلثي مساحة ليبيا

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قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الإثنين، إن الجيش الوطني الليبي يسيطر على أكثر من ثلثي مساحة ليبيا.

وأضاف حفتر أن الجيش الوطني الليبي يواجه الجماعات الإرهابية وتزايد أعداد الهجرة غير الشرعية ويتصدى لشبكات مهربي البشر والمخدرات

وتابع القائد العام :”الجميع لاحظ التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية والعسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة بما في ذلك تأمين الحقول والموانئ النفطية”.

وأكد حفتر بالقول :”لم نتحصل من المجتمع الدولي إلا على عبارات الشكر والتقدير، ويطالبوننا في نفس الوقت ببذل المزيد من الجهود للقضاء على الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية دون تقديم أي دعم يذكر