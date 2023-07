خلال النصف الأول من 2023.. قرابة 65 ألف مهاجر يصلون إيطاليا انطلاقا من ليبيا وتونس

قالت وكالة نوفا الإيطالية إن 100 ألف مهاجر غير نظامي حاولوا الوصول إلى إيطاليا انطلاقا من دول شمال إفريقيا، خلال النصف الأول لعام 2023.

وذكرت الوكالة الإيطالية، أن ليبيا وتونس اعترضتا مايقارب الـ 40 ألف مهاجر، في حين وصل إلى إيطاليا مايقارب الـ 65 ألف مهاجر، خلال الفترة نفسها.

وأضافت الوكالة أن المنظمة الدولية للهجرة قدرت اعتراض ليبيا مايقرب من 8 آلاف و500 مهاجر في البحر المتوسط بينهم 5 آلاف و644 رجلاً و401 امرأة و186 طفلًا, إلى جانب مايزيد عن ألفين و200 آخرين لا تتوفر بياناتهم.

ونقلت الوكالة عن الداخلية الإيطالية تأكيدها زيادة نسبة الهجرة انطلاقا من ليبيا وتونس إلى مانسبته 134.97% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

