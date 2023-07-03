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السلطات الليبية تضبط أكثر من 200 مهاجراً غير شرعي أغلبهم من مصر بينهم 25 طفلاً

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

ضبطت السلطات الليبية أكثر من 200 مهاجراً غير شرعي أثناء محاولتهم السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، أغلبهم من مصر، بينهم 25 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً.

وذكرت السلطات الليبية أنه تم ضبطهم في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، وأن الأطفال وصلوا ليبيا قبل 3 شهور، تمهيداً للسفر إلى السواحل الإيطالية عبر مركب تابع لعصابات الهجرة غير الشرعية وكان مقررا بدء رحلتهم بعد 8 أيام.

وقال أحد الضباط المسؤولين عن الحملة، إن جميع المهاجرين قادمون من محافظة الشرقية شمالي مصر، وإنه من المقرر إعادتهم جميعًا إلى بلدهم.

وأكدت مصادر أن السلطات الليبية قررت ترحيل الأطفال إلى مصر وتسليمهم إلى السلطات المصرية.

ويعد الشمال الليبي وخاصة مدينة طبرق أحد أبرز المنافذ التي تحظى برحلات هجرة غير شرعية، وسبق أن قبضت السلطات الليبية على مئات المهاجرين غير الشرعيين وأعادتهم إلى بلادهم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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