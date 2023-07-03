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“مصلحة المطارات” تعلن البدء بأعمال الصيانة في مطار أوباري

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات
باشرت مصلحة المطارات في أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري. وبينت المصلحة إن شركة “ماتياس” ليبيا للمقاولات العامة، والمتعاقد معها من طرف مصلحة المطارات لتنفيذ مشروع صيانة ساحة وقوف الطائرات، بدأت فعليا في أعمال إزالة الطبقة الخرسانية بالساحة.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإعادة رصفها نظرًا لتهالكها والحاجة لإعادة إنشائها، كما أشارت المصلحة إلى أن مشروع الصيانة، سيسهم في تطوير مرافق المطار وبنيته التحتية وجاهزيته الفنية لاستقبال الرحلات الجوية.
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#أعمال صيانة شركة ماتياس ليبيا مصلحة المطارات مطار اوباري

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الوطن الليبية

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