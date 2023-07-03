“مصلحة المطارات” تعلن البدء بأعمال الصيانة في مطار أوباري

الوطن/متابعات

باشرت مصلحة المطارات في أعمال صيانة ساحة وقوف الطائرات بمطار أوباري. وبينت المصلحة إن شركة “ماتياس” ليبيا للمقاولات العامة، والمتعاقد معها من طرف مصلحة المطارات لتنفيذ مشروع صيانة ساحة وقوف الطائرات، بدأت فعليا في أعمال إزالة الطبقة الخرسانية بالساحة.