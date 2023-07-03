المشير خليفة حفتر: هناك تطاول من بعض سفراء الدول الأجنبية وفي مقدمتهم المبعوث الأمريكي

هنأ القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المشير خليفة حفتر، في كلمة له، إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية منضبطة واجبها حماية الوطن والوحدة الوطنية وحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي، والتي حاربت وتحارب الإرهاب نيابة عن العالم رغم انعدام الإمكانيات.

وأضاف المشير خليفة حفتر:” نراهن على جيش قوي ومحترف في إعادة هيبة الدولة والدفاع عن الديمقراطية ومكافحة الفساد”.

وطالب المشير خليفة حفتر، بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تقوم بوضع الآليات المناسبة لتوزيع النفط بشكل عادل في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، متابعاً:” في حالة عجز هذه اللجنة أو فشلها في تنفيذ مهمتها فإن الليبيين جميعهم سيكونون في الموعد”.

وأمر القائد العام، القوات المسلحة بأن تكون على أهبة الاستعداد لتلقي الأوامر والتعليمات في الموعد المناسب، رافضا تطاول بعض سفراء الدول الأجنبية في ليبيا وفي مقدمتهم المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند.

وأوضح القائد العام، أن سفراء الدول الأجنبية أثبتوا فشلهم الذريع في تحقيق أي نتيجة تساهم في حل الأزمة الليبية، مؤكدا أنهم ساهموا في تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الليبي الواحد.

وأفاد بأن الشعب الليبي يتمسك بضرورة ابتعاد هؤلاء السفراء عن حشر أنفهم في الشأن الليبي، موضحاً أن الليبيين لا يحتاجون إلى دروس ومواعظ والكثير من مغالطات هؤلاء السفراء”.

وأفاد القائد العام، بأن حل الأزمة يكون حلا «ليبيا- ليبيا» خالصا، مشيرا إلى أن تجربة السنوات الماضية أثبتت فقدان سفراء هذه الدول لأي رؤية لمساعدة الليبيون في حل أزمتهم”.

وبين المشير خليفة حفتر، أن هؤلاء السفراء مختلفون فيما بينهم، وسيتفق الليبيون ويتحدون بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأكد القائد العام، أن الانتخابات الحرة النزيهة ستجرى بإذن الله وتوفيقه، والتي سيعبر فيها الليبيون عن إرادتهم دون وصاية من أحد ولو بعد حين.

وطالب القائد العام، هؤلاء السفراء بالابتعاد وسيرون كيف يتوافق أبناء ليبيا وأصحاب الأرض وأصحاب القضية والهوية، ودعاهم إلى إلى احترام أنفسهم وعدم تجاوز حدودهم، لأنهم هم منْ ساهموا في الأزمة الحالية وزرعوا الفتنة بين الليبيين.

وقال القائد العام:” عاشت ليبيا الأبية وستنهض بهمم رجالها ونسائها وشبابها، وستبقى القوات المسلحة درعها الواقي وحامي حماها رغم كيد الكائدين”.

وشدد القائد العام، على أنه تم إرساء قواعد راسخة ومتينة للمؤسسة العسكرية رغم الحظر الدولي الظالم على تسليح الجيش، الذي يسيطر على ثلثي مساحة ليبيا ويواجه الإرهاب والهجرة غير الشرعية ويؤمن الحقول والموانئ النفطية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لم يقدم أي دعم في مواجهة الإرهاب والهجرة ولا يقدم غير عبارات الشكر فقط، مطالبا بضرورة معالجة الانهيار الاقتصادي والوضع المتفاقم.

واستطرد القائد العام:” الحاجة ملحة لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل، فتقارير الرقابة الإدارية والمالية في طرابلس كشفت فسادا صادما في كافة المؤسسات العامة، وكشفت عن إهدار أكثر من 200 مليار دينار ليبي خلال سنتين “.

وأكد القائد العام، أن المصرف المركزي ارتكب جرائم في الاعتمادات المستندية وأهدر المليارات، والمنطقة الشرقية لم تمنح إلا 7 % من الاعتمادات، فالمصرف المركزي بطرابلس منح شركة خاصة في عام واحد 10 مليارات دولار”.

ونوه القائد العام، بأن الحكومة صرفت خلال العام 2022 فقط 128 مليار دينار، وهناك كارثة مالية واقتصادية ونهب للمال العام وعجز للأجهزة الرقابية، رغم أن ليبيين يتضورون جوعا ويعيشون تحت خط الفقر”.

وتابع القائد العام:” تلقينا مطالبات شعبية بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لإدارة المال العام بطريقة عادلة.