الزائدي: كلمة المشير تعبر عن تطلعات أغلب الليبيين

أشاد رئيس الحركة الوطنية الشعبية، مصطفى الزائدي، بكلمة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمناسبة عيد الأضحى، معتبراً أن الكلمة تعبر عن تطلعات الشعب الليبي.

وقال الزائدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الموقف الذي أعلنه القائد العام للقوات المسلحة حول التدخل السافر للسفراء في الشأن الليبي، وضرورة محاربة الفساد وإهدار المال العام يعبر عن تطلعات أغلب الليبيين.

وأكد الزائدي، أن النخبة الوطنية يفرض عليها الوقوف مع القوات المسلحة في معركتها لحماية الوطن والحفاظ على استقلاله وسيادته .

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أكد في كلمته، إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية منضبطة واجبها حماية الوطن والوحدة الوطنية وحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي، والتي حاربت وتحارب الإرهاب نيابة عن العالم رغم انعدام الإمكانيات.

وأضاف المشير خليفة حفتر:” نراهن على جيش قوي ومحترف في إعادة هيبة الدولة والدفاع عن الديمقراطية ومكافحة الفساد”.

وطالب المشير خليفة حفتر، بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تقوم بوضع الآليات المناسبة لتوزيع النفط بشكل عادل في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، متابعاً:” في حالة عجز هذه اللجنة أو فشلها في تنفيذ مهمتها فإن الليبيين جميعهم سيكونون في الموعد”.

وأمر القائد العام، القوات المسلحة بأن تكون على أهبة الاستعداد لتلقي الأوامر والتعليمات في الموعد المناسب، رافضا تطاول بعض سفراء الدول الأجنبية في ليبيا وفي مقدمتهم المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند.

وأوضح القائد العام، أن سفراء الدول الأجنبية أثبتوا فشلهم الذريع في تحقيق أي نتيجة تساهم في حل الأزمة الليبية، مؤكدا أنهم ساهموا في تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الليبي الواحد.

ونوه بأن الشعب الليبي يتمسك بضرورة ابتعاد هؤلاء السفراء عن حشر أنفهم في الشأن الليبي، موضحاً أن الليبيين لا يحتاجون إلى دروس ومواعظ والكثير من مغالطات هؤلاء السفراء”.