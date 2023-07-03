حفتر يدلي بتصريحات نارية ويوجه عدة رسائل خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية

وجّه قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر عدة رسائل خلال لقاء مصور مع قيادات عسكرية وأمنية نشرت، اليوم الإثنين، من بينها المطالبة بتشكيل لجنة عليا تتولى توزيع الإيرادات بين البلديات، بالإضافة إلى الرد على السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، معتبرًا أن السفراء هم من صنعوا الأزمة وزرعوا الفتن بين الليبيين.

طالب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بتشكيل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات كافة»، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية».

وقال حفتر، خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية، اليوم الإثنين، إن بيانات المصرف تفيد بأن «الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات».

ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس «تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي»، متابعًا أن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل «الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل»، منوهًا بأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن أرقامًا صادمة، إذ إن إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دينار في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.

وتابع حفتر: «بناء على ما تقدم فإن أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة، ولم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات أو الطلبات المتكررة للتوزيع العادل لثروة النفط دون أي اعتبار لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتلقينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات.. يجب تشكيل هذه اللجنة في خلال الفترة القليلة المقبلة».

واعتبر أن «في حالة تأخر تشكيل هذه اللجنة سيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة»، داعيًا إلى «إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة بشكل عادل، وسيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس 2023».

كما خاطب قائد قوات القيادة العامة سفراء الدول الأجنبية بقوله: «ابتعدوا عن ليبيا والليبيين وعدم تجاوز حدودكم، لأنكم من صنعتم الأزمة وزرعتم الفتن بين الليبيين»، وذلك ردًا على تصريحات أخيرة للسفير الأميركي ريتشارد نورلاند بشأن مسألة النفط.

وقال حفتر: «نود أن نشير لتطاول بعض السفراء وفي مقدمتهم نورلاند (السفير الأميركي) الذين ساهموا في تعميق الخلافات بين الليبيين، وبدورهم يطالبون السفراء بالابتعاد عن حشر أنوفهم في شؤون الشعب الليبي».

وتابع أن «حل الأزمة الليبية ليبي ليبي خالص»، معتبرًا أن «التجربة أثبتت خلال السنوات الماضية فقدان سفراء هذه الدول لأي رؤية لهؤلاء السفراء لحل الأزمة الليبية، لأن رؤاهم مختلفة ومصالح بلدانهم متقاطعة في ليبيا»، مشددًا على أن «الانتخابات ستمكّن الليبيين من التعبير عن إرادتهم دون تدخل خارجي».

وفي هذا الصدد، تابع حفتر: «يجب أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد»، مؤكدًا أن «الحل الحقيقي للقضية الليبية يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وطالب أيضًا بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن واحترام أعمال لجنة (5+5) بالخصوص، مشيرًا إلى أن «القوات المسلحة مؤسسة وطنية منضبطة ومنظمة تحمي التراب وتصون الوحدة الوطنية»، لافتًا أيضًا إلى أن «الرهان على الجيش أعاد هيبة الدولة واستقرارها، وجيشُنا هو المدافع عن حلم بناء دولة ديمقراطية موحدة ومكافحة للفساد».

المصدر الوسط