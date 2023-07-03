في مقدمتهم نورلاند..حفتر يطالب سفراء الدول بالتوقف عن “حشر أنوفهم” في الأزمة الليبية

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طالب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، سفراء الدول بالتوقف عن “حشر أنوفهم” في الأزمة الليبية.

وقال حفتر :”إن بعض سفراء الدول الأجنبية في ليبيا تطاولوا في مقدمتهم المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند فهؤلاء أثبتوا فشلهم الذريع في تحقيق أي نتيحة تساهم في حل الأزمة الليبية بقدر ما أنهم ساهموا في تعميق الخلافات بين الشعب .

وأضاف القائد العام :”الشعب الليبي يطالب هؤلاء السفراء بضرورة الابتعاد عن حشر أنوفهم في الشأن الليبي فلا يحتاج الليبيون إلى دروس و مواعظ و عليهم أن يحترموا أنفسهم و عدم تجاوز حدودهم”.

وأكد القائد العام :”حل الأزمة الليبية هو ليبي ليبي فقد أثبتت التجارب السابقة فقدان سفراء هذه الدول إلى رؤية لمساعدة الليبييون في أزمتهم”.

وواصل المشير حفتر :”ستجرى الانتخابات التي سيعبر فيها الليبيون عن إرادتهم ولو بعد حين”.