البركي: كلمة القائد العام جاءت متساوقة مع الرأي العام الليبي

اعتبر المرشح الرئاسي ووكيل وزارة التعليم السابق عبد الرحيم البركي، كلمة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمناسبة عيد الأضحى، جاءت متساوقة مع الرأي العام الليبي.

قوال البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن كلمة القائد العام اليوم جاءت متساوقة مع الرأي العام الواعي لدى الشعب الليبي.

وأضاف البركي، أن المناخ الذي يعجُ بالفساد الشامل الذي يدار بتوجيه خارجي وسيستمر.

وتابع:” لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بإرادة وطنية ليبية ليبية، وأن يعترف الليبيون جميعا بأهمية جيشهم في حماية مقدراتهم، وبناء دولتهم الديمقراطية”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أكد في كلمته، إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية منضبطة واجبها حماية الوطن والوحدة الوطنية وحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي، والتي حاربت وتحارب الإرهاب نيابة عن العالم رغم انعدام الإمكانيات.

وأضاف المشير خليفة حفتر:” نراهن على جيش قوي ومحترف في إعادة هيبة الدولة والدفاع عن الديمقراطية ومكافحة الفساد”.

وطالب المشير خليفة حفتر، بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تقوم بوضع الآليات المناسبة لتوزيع النفط بشكل عادل في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، متابعاً:” في حالة عجز هذه اللجنة أو فشلها في تنفيذ مهمتها فإن الليبيين جميعهم سيكونون في الموعد”.

وأمر القائد العام، القوات المسلحة بأن تكون على أهبة الاستعداد لتلقي الأوامر والتعليمات في الموعد المناسب، رافضا تطاول بعض سفراء الدول الأجنبية في ليبيا وفي مقدمتهم المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند.

وأوضح القائد العام، أن سفراء الدول الأجنبية أثبتوا فشلهم الذريع في تحقيق أي نتيجة تساهم في حل الأزمة الليبية، مؤكدا أنهم ساهموا في تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الليبي الواحد.

ونوه بأن الشعب الليبي يتمسك بضرورة ابتعاد هؤلاء السفراء عن حشر أنفهم في الشأن الليبي، موضحاً أن الليبيين لا يحتاجون إلى دروس ومواعظ والكثير من مغالطات هؤلاء السفراء”.