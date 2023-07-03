“كتي” يؤكد على أهمية مشروع وثيقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في ليبيا

الوطن| رصد

أكد وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات بالحكومة المنتهية عمر كتي، على أهمية مشروع الوثيقة المقدمة من مكتب الأمم المتحدةالمعني بالجريمة والمخدرات في ليبيا وتضمينه ضمن الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لمكافحة الجريمة والمخدرات في ليبيا.

وجاء ذلك في اجتماعًا جمع كتي مع كافة الإدارات بديوان الوزارة، للتشاور حول مشروع الوثيقة ومناقشة آلية تنفيذها بما يتماشى مع إطارالعمل الإقليمي للدول العربية، والرؤية الاستراتيجية الأفريقية 2030، والاتفاق على مراجعة الصكوك والاتفاقيات التي صادقت عليها ليبيافي هذا المجال، إضافة إلى بنود الاستراتيجية التي وضعها مكتب الأمم المتحدة وآليات تنفيذها مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وخلص الاجتماع الذي حضره مندوبو وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن ومكتب النائب العام، إلى ضرورةعقد لقاءات مستقبلية تناقش الاعتبارات المالية ومجالات التعاون والأولويات الوطنية المقترحة.